Евгений Люлин принял участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований по парашютному спорту в Балахнинском округе Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 17 августа в Балахнинском округе принял участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований по парашютному спорту на Кубок почетного гражданина Нижегородской области В.М. Помолова.

Соревнования проходят с 17 по 20 августа. В них принимают участие спортсмены из 8 регионов России: Московской области, республики Марий Эл, Владимирской области, Пермского края, Краснодарского края, республики Татарстан, Свердловской области, Нижегородской области.

17 августа участники соревновались в точности приземления. Кроме прыжков, спортсмены будут состязаться в плавании на 100 метров вольным стилем, кроссе на 3 км мужчины и 1,5 км женщины, стрельбе.

"Второй год проводим такие соревнования. В этом году география участников Кубка Помолова расширилась. В состязаниях соревнуются много молодежи, в этом году еще больше воспитанников кадетских корпусов. Мы ввели новую дисциплину – стрельбу. Считаем, что это прикладная дисциплина, которую просто необходимо понимать и знать. Особенность этих соревнований заключается в том, что ребята показывают всю свою волю и физическую силу. Сразу после кросса спортсмены приступают к сдаче следующей дисциплины. Участники соревнований также имеют возможность получить спортивный разряд", - прокомментировал директор Всесоюзных соревнований им. почетного гражданина Нижегородской области Помолова В.М., Сергей Галкин.

"Уже второй год подряд участвую в этих соревнованиях. Сегодня прыгаем с парашютом на точность приземления, а уже завтра будут другие этапы: плавание, бег и стрельба. Все это совмещать очень сложно, но зато я получаю море эмоций и адреналина. Сегодня я прыгну с парашютом 9 раз, и мне совсем не страшно, я наслаждаюсь полетом, пейзажами. Очень рад, что у нас проводят такие соревнования. Есть возможность испытать свои силы и умения. К тому же, это очень полезно для меня и моих одноклассников, так как мы ученики кадетской школы", - сказал участник соревнований, курсант Нижегородской кадетской школы, Георгий Голубев.

"У нижегородцев с парашютным спортом особая история. Он развивался в нашем регионе при поддержке директора авиазавода "Сокол" Владимира Помолова. Клуб при заводе был визитной карточкой области, в 1991 году выигрывали чемпионат СССР, подарили стране многих чемпионов, воспитали больших мастеров. Считаю, эти традиции нужно чтить, активнее возрождать философию парашютного спорта. Потенциал у нас огромный. В прошлом году на Кубке Помолова нижегородцы взяли все призовые места и в личном, и в командном зачётах. В этом году конкуренция жёстче, но кто бы ни победил, в выигрыше точно будут все!", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин наградил военных врачей - участников СВО.