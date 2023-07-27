В рамках акции "360" волонтеры "Волгаэнерго" посетили мусоросортировочный комплекс Общество

Фото: ГК “Волгаэнерго”

17 августа корпоративные волонтеры "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) в рамках экологической акции "360" посетили мусоросортировочный комплекс "МАГ Груп". Завод является крупнейшим в сфере сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на территории России.

Мусоросортивочный комплекс в Дзержинске -современное автоматизированное предприятие, не имеющий аналогов в стране. Через комплекс ежегодно проходит 470 тысяч тонн коммунальных отходов. Каждый день из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарска на полигон приезжают более 400 мусоровозов и привозят около 60 тысяч кубометров мусора. Именно на полигон в Дзержинске, в рамках проекта "360", будет направлен на сортировку весь собранный с Пермяковского озера мусор.

"Мы уже несколько лет проводим экскурсии на наше предприятие, наглядно показывая, что сортировка мусора необходима. И мы видим результат – все больше людей занимаются раздельным сбором мусора. Уверен, что акция "360" привлечёт ещё больше внимание к проблеме загрязнения окружающей среды и важности сортировки мусора", - рассказал заместитель директора по эксплуатации мусоросортировочного комплекса "МАГ Груп" Александр Сарапов.

В ходе экоэкскурсии по полигону волонтерам "Волгаэнерго" показали полный производственный цикл комплекса. Сначала мусор поступает на общую сортировку, затем от перерабатываемых отходов – пластика, бумаги, картона и металла отделяется органика. В дальнейшем отсортированные отходы упаковываются в брикеты, которые отправляются на производства, занимающиеся вторичной переработкой отходов. На сегодняшний день только 16% мусора, поступающего на мусоросортировочный комплекс, идет на переработку. Процент перерабатываемого мусора может вырасти благодарю повсеместному внедрению системы разделения мусора.

"Я впервые на таком масштабном предприятии и очень впечатлена. До этого я не задумывалась о важности сортировки мусора. Сегодняшняя экскурсия заставила меня серьезно пересмотреть мои бытовые привычки", - рассказала корпоративный волонтер "Волгаэнерго" Ксения Тюрина.

"Сегодняшняя экоэкскурсия имеет конкретную цель - повышение экологической грамотности наших сотрудников и волонтёров. Коллегам не просто рассказали почему важно сортировать мусор, – волонтёры увидели, как отходы сортируются и становятся сырьём для последующего производства, а не разлагаться на полигоне несколько десятков, а то и сотен лет, нанося вред природе", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Посещение мусоросортировочного комплекса – это продолжение серии экоэкскурсий в рамках акции "360". Финальный этап проекта состоится 19 августа. Около 100 нижегородцев выйдут на уборку Пермяковского озера в Автозаводском районе. Мероприятие пройдет в День города и благоустройство территории рядом с озером станет подарком жителям и любимому Нижнему Новгороду.

Проект "360" - часть комплексной программы Эн+ "Мир со знаком плюс" и одна из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании. Подобный подход обозначен основателем компании Олегом Дерипаска, акцентирующим внимание на важности проявления заботы о природе. За 13 лет проект "360" прошла путь от корпоративной акции по уборке мусора до масштабного движения, которое помогает людям менять свое отношение к взаимодействию с окружающим миром. За всё время участниками проекта стали более 153 тысяч волонтеров и было убрано более 4 тысяч тонн мусора в разных регионах России от Нижнего Новгорода до Улан-Удэ.