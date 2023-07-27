Юрий Шалабаев: "Талантливыми людьми всегда был славен Нижний Новгород" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем города.

"Сегодня Нижний празднует свой 802 день рождения. На протяжении эпох наш город только молодел. Он становился больше, крепче, сильнее - благодаря людям, которые здесь жили. Рассудительные и щедрые купцы, промышленники-меценаты, врачи, ученые и изобретатели, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены - талантливыми людьми всегда был славен Нижний Новгород. Город, в котором чувствуешь жизнь!

В нашем городе с давних времен сильны традиции наставничества. Мы всегда хранили свою историю, традиции, знания и передавали их другим. Недаром в Нижнем столько университетов, академий, школ, лицеев, гимназий, где работают неравнодушные преподаватели, всё время ищущие новые методики эффективного обучения.

Стремление к знаниям передается от нас нашим детям. Они как губка впитывают любую информацию, упорно учатся и развиваются, а потом радуют нас своими победами на интеллектуальных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

Не все смогут отпраздновать День города в кругу семьи. Многие нижегородцы, так же, как их великие предки, сейчас участвуют в СВО, защищают интересы нашей страны. Мы гордимся ими и желаем нашим ребятам скорейшего возвращения. А пока будем все вместе им помогать и поддерживать, как делали это всегда наши деды и прадеды.

С Днем города, нижегородцы! Давайте продолжать строить будущее Нижнего Новгорода вместе!" - говорится в поздравлении.