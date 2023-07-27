Нижегородский Дом народного единства организовал отправку почти 20 тонн гумпомощи для участников СВО

Фото: Дом народного единства
Нижегородский Дом народного единства вместе Нижегородской митрополией, фондом "Союз поисковых отрядов" и правительством региона организовал отправку гуманитарного конвоя общей массой порядка 18 тонн в зону СВО.
Как сообщили в Доме народного единства, среди отправленных грузов для участников СВО - маскировочные сети, лекарства, продукты питания, стройматериалы.
Организатор гумконвоя, заместитель директора фонда "Союз поисковых отрядов" Владимир Метельков подчеркнул, что на фронте нет деления бойцов по регионам. "Для нас все свои", - добавил он.
Настоятель храма Троицы Живоначальной села Кантаурово протоиерей Александр благословил отправку гуманитарного конвоя. Он подчеркнул, что церковь неразрывно связана с участниками СВО, а на фронте неверующих нет.
Ранее группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставила партию гуманитарного груза на Донбасс.
Ещё около 30 тонн гуманитарного груза ранее отправили в зону СВО из Нижнего Новгорода.
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