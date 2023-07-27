Олег Лавричев: "Российская авиационная промышленность занимает одно из лидирующих мест по количеству производимой авиатехники"

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Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем Воздушного Флота России.
"Сегодня мы чествуем летчиков, инженерно-технический и диспетчерский состав, бортпроводников, всех работников авиационной инфраструктуры и ветеранов отрасли.
Талант наших конструкторов, профессионализм пилотов и ответственный подход к делу специалистов наземных служб – все это в совокупности обеспечивает бесперебойную работу отечественного воздушного флота и безопасность пассажирских перевозок.
Благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных сотрудников предприятий российская авиационная промышленность занимает одно из лидирующих мест по количеству производимой авиатехники гражданского и военного назначения.
Всем представителям авиационной сферы в профессиональный праздник хочется пожелать счастья, здоровья, оптимизма и благополучия!" - говорится в поздравлении.
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