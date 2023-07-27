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Общество

Глеб Никитин: "Сегодня без воздушного флота мы уже не мыслим свою жизнь"

20 августа 2023 09:15  [134] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём воздушного флота России.

"Уважаемые работники и ветераны воздушного флота России! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия - одна из самых сложных. Она требует самоотдачи, ответственности, владения огромным багажом знаний, постоянного стремления к самосовершенствованию.

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня возникновения регулярной гражданской авиации. Первый рейс в стране связал Москву именно с Нижним Новгородом! Сегодня без воздушного флота мы уже не мыслим свою жизнь. Его развитие является задачей государственной важности. Считаю правильным поддерживать авиацию и помогать ей, чтобы у нижегородцев было как можно больше возможностей для максимально быстрых и комфортных перелетов. Например, недавно был запущен прямой рейс между Минском и Нижним Новгородом. Это позволило не только сделать ближе столицу Республики Беларусь, но и внести новые перспективы в развитие двусторонних отношений!

Поздравлю всех, кто связал свою жизнь с небом! Все вы делаете общее дело, вне зависимости от того, на каком посту работаете. Спасибо вам за то, что сближаете разные регионы и страны! Желаю новых профессиональных высот! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.

 

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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