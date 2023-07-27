"Единая Россия" утвердила предвыборную программу на выборах губернатора Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Региональное отделение "Единой России" утвердило предвыборную программу на выборы губернатора Нижегородской области. Такое решение было принято сегодня, 18 августа, на очередном этапе Конференции.

Предвыборная программа – это план развития региона, в котором расставлены приоритеты и цели работы. Она охватывает все важные сферы жизни. Документ основан на анализе всех аспектов развития Нижегородской области, мнении экспертного сообщества и жителей региона.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, партия видит свою основную задачу в поддержке курса президента России Владимира Путина, национальных целей и национальных проектов, реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области и народной программы партии. Именно все это и отражено в предвыборной программе.

"Человек – главная ценность. Мы были и остаемся ориентированными на развитие человеческого капитала, обеспечение социальной поддержки граждан, инновационное экономическое развитие и защиту основных отраслей экономики. Это гарантирует высокий уровень жизни, достойный уровень медицины и качественное образование, сбалансированное пространственное развитие и комфортную городскую среду", - подчеркнул Глеб Никитин.

Одна из стратегических задач – территориальное развитие и модернизация инфраструктуры во всех районах Нижегородской области.

"Качество жилья, транспортная доступность, качество дорог, газификация, создание рабочих мест, обустройство общественных пространств – ключевые направления нашей работы. Нижегородская область обладает большим потенциалом развития. У нас есть неравнодушные и сильные духом люди, богатые природные и экономические ресурсы, историческое и культурное наследие. Наша цель – сформировать условия для развития региона, создания комфортных условий жизни на всей территории и реализации возможностей каждого человека", - заявил Глеб Никитин.

В соответствии с законом "О выборах Губернатора Нижегородской области" региональное отделение "Единой России" опубликует предвыборную программу в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Ознакомиться с документом можно будет на официальном сайте Нижегородского регионального отделения "Единой России".

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.