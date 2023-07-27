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Общество

Участники проекта "Летний институт НГЛУ" готовятся к аттестации

18 августа 2023 16:00  [108] Общество

Реализация федерального проекта "Летний институт" на площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова приближается к логичному завершению. Зарубежные коллеги – участники проекта подводят итоги и оформляют все идеи реализации партнерских проектов в конкретные научно-образовательные проекты.

17 августа в НГЛУ были организованы экспертная и стажировочная площадки для 25 молодых преподавателей и исследователей из-за рубежа по программе повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде".

Эксперты НГЛУ представили зарубежным коллегам инновационную разработку университета - "Фразеоэкстрактор"

В стажировочном блоке старший научный сотрудник научно-образовательного центра и заместитель директора Института непрерывного образования НГЛУ, кандидат филологических наук, доцент, практикующий переводчик Максим Чиков представил инновационные практики лингвообразования в области переводческой и педагогической деятельности, в том числе программу "Фразеоэкстрактор".

Разработанный специалистами из НГЛУ сервис позволяет извлекать словосочетания из текстов для учебных, научных и производственных целей.
На данный момент программа работает для 4 иностранных языков. Извлеченный материал служит для составления учебных глоссариев, научных баз данных для исследования типологии словосочетаний, в том числе фразеологических, и составления терминологических баз, применяемых в системах автоматизированного перевода. Функционирование программы основано на семантическом, а не формальном принципе, и она не имеет аналогов в мире.

Экспертная площадка была организована при участии директора Института непрерывного образования НГЛУ, кандидата педагогических наук, доцента Юлии Чичериной, которая непосредственно курировала содержательные аспекты реализации федерального проекта "Летний институт" в НГЛУ. В рамках экспертной работы Юлия Чичерина проконсультировала участников проекта в области содержания и презентации материла для итоговой аттестации по программе повышения квалификации.

Консультационный блок прошел в оживленной дискуссии, результатом которой стали инновационные идеи по партнёрским научно-образовательным проектам. Коллеги из зарубежных вузов-партнеров поделились своими амбициозными и новаторскими планами, предложив чрезвычайно разнообразный спектр форм сотрудничества: цифровые практикумы, конкурсы инноватик, научно-практические форумы, научные кейс-чемпионаты, научно-образовательные тренинги, альманах научных публикаций и т.д.

Все инновационные идеи будут представлены на аттестационных мероприятиях в НГЛУ в ближайшие дни.

Фото пресс-службы НГЛУ

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Теги:
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