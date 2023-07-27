Таланты и возможности Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Еще пять лет назад нижегородские школьники не знали значения слова "кванториум", директора школ лишь мечтали о капитальном ремонте своих учреждений, а студенты не представляли, что в центре города будут строить IT-кампус мирового уровня. В последние годы сфера образования стала точкой роста для всего региона, а возможность полноценно раскрыть свои таланты появилась практически у каждого ученика и студента.

Школьные новостройки

Родители нынешних учеников "Школы 800" в Верхних Печёрах и на Автозаводе своим детям могут только позавидовать: просторные классы, рекреационные зоны, современные технологии в учёбе. Появление учебных заведений такого уровня стало для Нижегородской области настоящим прорывом. Особенно если учесть, что еще пять лет назад 202 школам требовался капитальный ремонт, более 14 тысяч ребят учились во вторую смену, а последняя построенная в областном центре школа № 102 была открыта 1 сентября 2009 года.

Для решения проблем в 2019 году по инициативе губернатора Глеба Никитина стартовала региональная программа капитального ремонта образовательных учреждений. Это был один из первых опытов в стране, благодаря которому комплексно привели в порядок 18 школ, по отдельным работам обновили 291 учреждение, отремонтировали 289 детских садов.

Но, чтобы распрощаться со второй сменой, вывести образовательный процесс на более высокий уровень, региону нужны новые школы, просторные классы в которых можно было бы оборудовать по последнему слову техники. И сможет ли регион взять на себя финансирование столь амбициозных проектов? Правительство области остановило свой выбор на концессионной модели строительства, в которой наряду с государственными деньгами используются сторонние инвестиции.

– Концессионная модель существенно увеличивает темпы создания новой образовательной инфраструктуры – 13 объектов на 13 тысяч мест мы введём уже в течение двух лет. Вместе с неконцессионными к 2025 году получим 24 школы. Для сравнения: по стандартной модели удалось построить за 5 лет 19 школ на 12,5 тысячи мест, – рассказал Глеб Никитин.

Школы, построенные по концессионной модели, кроме Нижнего Новгорода, также появятся в Кстовском округе, Арзамасе, Дзержинске, Выксе, на Бору. У каждой из них будут свои преимущества по части наполнения и образовательного процесса.

В новом формате

По сути, сегодня в Нижегородской области развивается образовательная инфраструктура нового формата, где и архитектурная концепция, и наполнение, и образовательная модель, и траектории – всё направлено на раскрытие таланта ребёнка. Будущим новаторам и изобретателям предстоит покорять инновационные сферы уже в обозримом будущем.

– Профессиональную траекторию мы выстраиваем еще со школьной скамьи – мировой опыт доказал важность раннего практикоориентированного образования, созданного совместно с индустриальными партнёрами. Безусловно, фундаментом технологического суверенитета нашего региона и страны являются высокопрофессиональные кадры, – комментирует Глеб Никитин.

Предпрофильная подготовка и ранняя профориентация станет приоритетным направлением в открывшихся корпусах "Школы 800". Здесь будет реализована проектная линейка "Старшая школа – Региональный вуз – Работодатель". У каждого ребёнка будет свой образовательный маршрут. Помимо общей учебной программы, школьник получит доступ в специализированные инженерно-технологические и медико-биологические классы, мастерские и лаборатории, сможет заниматься спортом, музыкой, искусством.

Ещё один знаковый проект, созданный по уникальной модели школы Летово, в скором времени появится на Бору. Новая школа будет носить имя Евгения Аркадьевича Негина – выдающегося советского и российского учёного-физика, который родился на Бору, учился в Горьком и почти 50 лет проработал в Ядерном центре в Сарове.

Преобразования учебных процессов происходят и в школах сельской местности и малых городов. С 2019 года в них открылось 330 "Точек роста", создана сеть из 8 "Кванториумов" и 7 "ИТ-кубов".

"Я б в рабочие пошёл!"

Строка из детского стихотворения сегодня вновь звучит актуально. Получить рабочие профессии в колледжах и техникумах становится престижно, а чтобы поступить на самые востребованные специальности, нужно иметь аттестат без троек. За пять лет количество выпускников учреждений среднего профессионального образования в Нижегородской области выросло на 9 процентов.

О качестве образования СПО свидетельствуют победы на всевозможных конкурсах рабочих профессий. Тем не менее, его инфраструктуру тоже ждут большие изменения.

– Регион активно участвует в проекте развития образовательно-производственных центров (кластеров) "Профессионалитет". Причём развиваем, прежде всего, центры в районах – так сказать, на местах. Ещё четыре наших учреждения вошли в федеральный проект. Таким образом, в Нижегородской области будет десять кластеров, а это самое большое количество в стране, – поясняет губернатор.

В самом разгаре реализация уникального проекта – федерального технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа". Здесь будет создано единое образовательное пространство, где разместится более 50 учебных мастерских и производственных площадок. Ежегодно повышать квалификацию смогут до 10 тысяч обучающихся по нескольким десяткам специальностей. Центр также станет одной из крупнейших площадок страны по проведению чемпионатов профессионального мастерства. Первая очередь технопарка будет открыта уже нынешней осенью.

На высшем уровне

"Нижний располагает к науке" – заметил председатель правительства России Михаил Мишустин во время одного из визитов в наш город. Развитию высшего профессионального образования в области уделяется особое внимание, поскольку регион заинтересован в качестве и востребованности научно-технологических кадров.

Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню развития IТ-отрасли. Однако проблема дефицита кадров заявляет о себе и здесь. Решить проблему поможет строящийся IT-кампус мирового уровня.

– Ежегодно он будет выпускать до 1500 новых специалистов. Необходимо не только дать образование, но и создавать такие условия, чтобы эти специалисты оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий IТ-кампус – это самые передовые лаборатории, комфортные лектории, доступное жильё, современные общественные пространства для отдыха и жизни, – подчёркивает Глеб Никитин.

Благодаря строительству IТ-кампуса будет создано 7000 учебных мест и 5400 мест для комфортного проживания студентов и преподавателей. Общая площадь возводимых объектов превысит 204 тысячи квадратных метров, в том числе почти 60 тысяч квадратных метров займут новые суперсовременные образовательные пространства.

Для подготовки научных и инженерных кадров также планируется создать в рамках ИНТЦ "Квантовая долина" технопарк "Академик Андронов". Здесь же молодые учёные и студенты смогут реализовать инновационные стартапы.

Фото: Киры Мишиной, Александра Воложанина, Кирилла Мартынова.