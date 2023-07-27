Новое производство автокомпонентов запустят на Заволжском моторном заводе Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Новое производство автокомпонентов будет организовано на Заволжском моторном заводе, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Согласно информации, губернатор Глеб Никитин и председатель совета директоров ПАО "Соллерс" осмотрели индустриальный парк ЗМЗ.

На промплощадке Заволжского моторного завода рабочие наладят сборку и тестирование 6-ступенчатой механической коробки передач (МКПП). Кроме того, запланирована локализация всех основных деталей коробок передач.

Глеб Никитин назвал ЗМЗ современным высокотехнологичным предприятием с хорошей производственной базой, развитой инфраструктурой, профессиональными кадрами, огромным опытом и традициями.

"Этот юбилей – не просто дата, но и определенный итог трудов нескольких поколений заводчан – от тех, кто стоял у истоков создания производства, до тех, кто работает в коллективе современного завода. Сегодня предприятие развивается не только как производитель двигателей, но и как полноценный индустриальный парк, в котором разместились производства уже 18 резидентов. Реализация на площадке нового проекта – важный шаг для автомобилестроения", - сказал глава региона.

Губернатор также напомнил о важности применения инструментов бережливого производства на предприятиях для улучшения производственных показателей.

Семь тысяч трансмиссий запланировано к выпуску в 2024 году, а в дальнейшем увеличить объем до 50 тысяч штук в год. Производство рассчитывают ввести в эксплуатацию во II квартале 2024 года. Инвестиции в проект превысят 600 млн рублей. По итогам его реализации будет создано около 100 рабочих мест.

"Мы продолжаем реализацию стратегии группы по развитию индустриальных центров компетенций, специализирующихся на локализации ключевых технологических решений для легких коммерческих автомобилей и внедорожников. Локализация силовых агрегатов для нашего модельного ряда Sollers и УАЗ должна обеспечить нам повышение конкурентоспособности и рост объемов производства. Новый проект станет драйвером для роста объемов производства, создания рабочих мест и развития промышленного потенциала в Заволжье", - отметил Адиль Ширинов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин предложил создать программу модернизации общественного транспорта.