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Культура и отдых

Wink — Смысл: "Ростелеком" раскрыл нижегородцам замысел сериала "Библиотекарь"

18 августа 2023 16:56  [76] Культура и отдых

"Ростелеком" провел в Нижнем Новгороде эксклюзивный показ финального эпизода восьмисерийного экшен-триллера "Библиотекарь". Киносеанс прошел в культурном пространстве DKRT на два дня раньше официальной премьеры. Поклонники сериала, с июня следившие за развитием сюжета в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv, первыми раскрыли заключительную интригу фантастической саги. 

Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"В Нижнем Новгороде вселенная Wink живет ярко! Вместе с нижегородцами мы встречали хореографа фильма “Балет” Владимира Варнаву, наблюдали за съемками сериала “ФК Родина”, первыми в России посмотрели премьеру “Макс и Гусь” и завершающий эпизод “Библиотекаря”. Такое разное отечественное кино, и здорово, что его в нашем городе много!".

Сериал снят по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. В нем повествуется о тайных Библиотеках, которые коллекционируют книги забытого советского писателя Громова. Каждый экземпляр наделяет читателя магической силой, поэтому члены сообществ охотятся за изданиями и ради обладания ими готовы убивать.

На кинопоказ в Нижнем приехали Марина Ворожищева и Сергей Цепов, исполнившие в кинокартине одни из центральных ролей. Своим мнением о сериале они поделились со зрителями.

"Мне очень нравится ощущение нереального мира, который на самом деле проще, чем наш. В нем можно решить проблемы, прибегнув к магии книг, или устроить сатисфакцию и жить дальше. В реальности борьба происходит внутри человека, а это намного сложнее", — считает Марина Ворожищева. 

На съемочной площадке, по словам артистов, никакой магии не происходило, были и трудности: например, во время батальных сцен приходилось эпично сражаться с 36-градусной жарой, а Сергею не удавалось заплакать во время чтения книги Памяти. "Слезы не самое важное в кадре, главное — эмоции, которые можно сыграть одним взглядом", — отмечает Сергей.

Оба сыграли смерть, и зрителей интересовало, каково это – умирать в кадре. "Когда веришь, что душа бессмертна, играть смерть совсем не страшно», — поделилась Марина. "А меня просто убили: раз — и всё, даже крупный план не сняли. А хотелось красиво", — посмеялся Сергей.

На вопрос из зала, какую из книг выбрали бы актеры для себя, оба отметили книгу Терпения. В актерской профессии много острых ситуаций, когда эмоции захлестывают, терпение точно пригодится.

Книг в повествовании семь, и каждая наделяет читателя либо терпением, либо памятью, дает силы или наполняет радостью, дарует власть или приводит в ярость. Удалось или нет главному герою Вязинцеву (роль исполнил Никита Ефремов) найти восьмую, самую редкую — книгу Смысла, — зрители могут узнать, посмотрев все серии сериала, доступные на онлайн-платформах Wink и more.tv.

Фото ПАО "Ростелеком"

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Теги:
Кино Ростелеком
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