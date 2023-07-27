План на 2023 год по заготовке кормов в Нижегородской области исполнен на 85% Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

План на 2023 год по заготовке кормов в Нижегородской области к настоящему времени исполнен на 85%. Об этом 18 августа сообщил глава Минсельхоза региона Николай Денисов.

Министр рассказал о работе нижегородских аграриев. Так, в сельхозхозяйствах региона созданы запасы из 769 тыс. тонн сенажа (125% от плана), 149 тыс. тонн сена (87%), 155 тыс. тонн силоса (20%) и 32 тыс. тонн зернофуража (13%).

Показатель заготовки кормов на одну условную голову скота в настоящий момент составляет порядка 23 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов, уточнил Николай Денисов.

Напомним, что уборка зерновых культур началась в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более чем на 50% выполнен план по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных в Нижегородской области.