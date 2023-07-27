НГПУ им. Минина будет сотрудничать с китайским образовательным центром Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Минина

НГПУ им. Минина будет сотрудничать с китайским образовательным центром.

Меморандум о сотрудничестве подписали ректор Мининского университета Виктор Сдобняков и директор Шаньдунского центра образования и культурного обмена (Китай) Ли Юн.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, мероприятие состоялось в рамках Международного форума "Города побратимы и партнеры", прошедшего 18 августа в Нижнем Новгороде.

Участниками форума стали более 100 представителей зарубежных и российских делегаций, которые собрались для обсуждения вопросов взаимодействия в сфере промышленности, туризма и образования.

"Развитие партнерских отношений между Россией и Китаем в сфере науки и образования - стратегическая задача для наших государств. Сейчас Мининский университет очень плодотворно и эффективно работает с вузами Китая по таким направлениям как академические и студенческие обмены, программы двойных дипломов, стажировки. История нашего сотрудничества с Китаем началась в 2015 году и с каждым годом укрепляется, что дает нам возможность реализовывать новые образовательные проекты как для наших студентов, так и для иностранных. И подписанием меморандума мы расширяем границы взаимодействия", - прокомментировал Виктор Сдобняков.

В рамках сотрудничества Шаньдунского центра образования и культурного обмена с нижегородскими вузами, в том числе и Мининским университетом, на территории китайского партнера будет проходить обучение русскому языку как иностранному.

"На базе многопрофильного центра будет создан Центр преподавания русского языка для китайцев. При активном участии Мининского университета мы сможем организовывать мероприятия по преподаванию русского языка онлайн и оффлайн, а также знакомить студентов и школьников с русской культурой и традициями. Также у русских студентов будет возможность изучать китайский язык в нашем Центре в Шаньдуне. Уверен, что впереди нас ждет плодотворное сотрудничество как с Мининским университетом, так и с Нижним Новгородом в целом", - отметил директор Шаньдунского центра культурного и образовательного обмена между городами-побратимами Ли Юн.

Ранее сообщалось, что Мининский университет Нижнего Новгорода вступил в Ассоциацию университетов России и Индии.