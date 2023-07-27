Женщина погибла в результате несчастного случая на хлебокомбинате в Выксе Происшествия

Женщина погибла в результате несчастного случая на хлебокомбинате в городе Выкса Нижегородкой области.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского СУ СКР, по данному факту уже возбудили дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека").

Как полагает следствие, утром 17 августа в производственном цехе завода хлебобулочных изделий на ул. Войкова в Выксе, во время работ по очистке неотключенного станка голову и верхнюю часть тела 45-летней женщины зажало в механизме.

В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следователям в рамках расследования уголовного дела предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении указанных работ.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб от удара током в Уренском районе.