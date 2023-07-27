Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил выделение участков под 17 проектов на 1,9 млрд рублей Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 18 августа 2023 года согласовал 17 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты.

"Сегодня одобрили большое число проектов как в промышленной, так и в туристической сферах, от небольших до многомиллионных. Общий объем инвестиций – 1,9 миллиардов рублей", - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Совет одобрил выделение участков под строительство промышленного комплекса по производству средств дорожной безопасности в Павлове (заявитель – ООО "НПС-Автоматика", площадь участка – 13012 кв.м, объем инвестиций – 101 млн рублей, срок строительства – 5 лет), производственно-складского цеха по финишной подготовке железобетонных изделий по ул.Зайцева в Нижнем Новгороде (ООО "КМ Прекастъ", 3620 кв.м, 90 млн рублей, 98 месяцев), цеха по сборке и сварке автомобильных контейнеров в Автозаводском районе Нижнего Новгорода (ООО "Строй-Дор", 10528 кв.м, 15 млн рублей, 66 месяцев), центра по спортивной стрельбе в Арзамасе (ООО "Православный век", 5300 кв.м, 35 млн рублей, 4 года), туристско-рекреационного отеля в формате глемпинг-парк в затоне им.25 лет Октября (ООО "Парк Марин-Юг", 32989 кв.м, 424,7 млн рублей, 3 года).

Реализация трех проектов одобрена в Дзержинске: завода металлоизделий (ООО "МПК", 18642 кв.м, 120 млн рублей, 2 года), комплекса по производству оборудования для газификации и газоснабжения (ООО "ПСК НГМ", 16000 кв.м, 75,6 млн рублей, 2 года) и производственного здания по переработке сельскохозяйственной продукции (ООО "Диал-Транс", 1948 кв.м, 65 млн рублей, 3 года). Участки для первых двух компаний будут предоставлены через проведение торгов на право аренды земельного участка под строительство.

Также на совете были рассмотрены два проекта, находящиеся на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. Их планируют реализовать ООО "ПМК-НН" и ООО "Завод Полимер".

"ПМК-НН" намерена реализовать проект по строительству комплекса по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности. Компания планирует использовать уникальную технологию применения предварительно пенополимерминеральной изоляции труб. Целью данной технологии является создание защиты для трубопроводной конструкции. Объем инвестиций – 120 млн рублей.

ООО "Завод Полимер" планирует строительство завода по производству полиэтиленовых фитингов и труб. В рамках производства будут запущены высокоавтоматизированные линии производства электросварных фитингов, литых фитингов, сегментных фитингов, полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения, не имеющих аналогов в России. Объем инвестиций в проект составит 578 млн рублей. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.

Участки будут предоставлены компаниям также через торги.

"Мы уделяем большое внимание вопросам поддержки и помощи в реализации инвестпроектов с различным объемом инвестиций и направлением деятельности. Это не только проекты представителей крупного бизнеса, но и субъектов МСП. Для каждого инвестора мы подбираем те меры поддержки и площадки, которые отвечают потребностям и запросам будущего предприятия. Оба проекта относятся к тем сферам, которые в большей степени определяют экономический и социальный уровень развития страны, а, следовательно, и уровень благосостояния ее населения. Проект по строительству завода по производству полиэтиленовых фитингов является беспрецедентным для региона, поскольку включает в себя перечень продукции, полностью замещающей импортные поставки", - отметил генеральный директор Корпорации Игорь Ищенко.

Напомним, что подать заявку на подбор земельного участка можно через электронный сервис "Личный кабинет инвестора" (https://lkinvest.nn-invest.ru/#/main), который действует на инвестиционном портале nn-invest.ru.