"Вагон историй" начнет курсировать в нижегородском метро с 19 августа Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

"Вагон историй" начнет курсировать в нижегородском метро с 19 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, в День города в нижегородской подземке на Автозаводской линии начнет свою работу тематический состав.

Пассажиры данного поезда смогут поближе познакомиться с историей нижегородского метрополитена, узнать интересные факты из истории строительства метро в Нижнем Новгороде.

Автором проекта стала победитель конкурса социальных инициатив "СВЕТИ»"Ксения Киселева, а дизайнером - Роман Захваткин. Иллюстрации создала молодой иллюстратор Яна Ялпаева.

"Думаю, сегодня многие будут возвращаться с праздника именно на метро. Обязательно обратите внимание и сканируйте QR-код, чтобы посмотреть ролики, посвящённые нижегородскому метро", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной.