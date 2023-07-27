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Общество

"Вагон историй" начнет курсировать в нижегородском метро с 19 августа

19 августа 2023 10:36  [103] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

"Вагон историй" начнет курсировать в нижегородском метро с 19 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, в День города в нижегородской подземке на Автозаводской линии начнет свою работу тематический состав.

Пассажиры данного поезда смогут поближе познакомиться с историей нижегородского метрополитена, узнать интересные факты из истории строительства метро в Нижнем Новгороде.

Автором проекта стала победитель конкурса социальных инициатив "СВЕТИ»"Ксения Киселева, а дизайнером - Роман Захваткин. Иллюстрации создала молодой иллюстратор Яна Ялпаева. 

"Думаю, сегодня многие будут возвращаться с праздника именно на метро. Обязательно обратите внимание и сканируйте QR-код, чтобы посмотреть ролики, посвящённые нижегородскому метро", - отметил мэр.

Ранее сообщалось, что основание новой станции метро залили на стройплощадке на площади Сенной.

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Теги:
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