Нижегородская телебашня в день 802-летия Нижнего Новгорода получит праздничную подсветку

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Нижегородская телебашня в день 802-летия Нижнего Новгорода получит особую тематическо-архитектурную праздничную подсветку. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.
Согласно информации, в вечернее время 19 августа на гранях телебашни появятся световые изображения герба Нижнего Новгорода, Дмитриевской башни Кремля и российского триколора. Также высотную доминанту города украсят разноцветные залпы светового салюта.
Праздничная иллюминация будет работать с 20.00 до 22.00 и с 22.30 до полуночи.
Ранее на Нижегородской телебашне включалась тематическая подсветка в честь фестиваля спорта IRONSTAR.
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