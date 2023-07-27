Нижегородская телебашня в день 802-летия Нижнего Новгорода получит праздничную подсветку Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородская телебашня в день 802-летия Нижнего Новгорода получит особую тематическо-архитектурную праздничную подсветку. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, в вечернее время 19 августа на гранях телебашни появятся световые изображения герба Нижнего Новгорода, Дмитриевской башни Кремля и российского триколора. Также высотную доминанту города украсят разноцветные залпы светового салюта.

Праздничная иллюминация будет работать с 20.00 до 22.00 и с 22.30 до полуночи.

Ранее на Нижегородской телебашне включалась тематическая подсветка в честь фестиваля спорта IRONSTAR.