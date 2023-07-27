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Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области на предстоящей неделе

19 августа 2023 13:56  [126] Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут профориентационные мероприятия для безработных граждан на предстоящей рабочей неделе.

Так, Дзержинский филиал запланировал встречи на 23 и 24 августа с 10.00 до 11.00 и с 10.00 до 12.00 соответственно. Нагорный филиал в Нижнем Новгороде проведет мероприятие 24 августа с 10.00 до 12.00, а Кстовский филиал – 25 августа с 9.00 до 10.00.

В рамках мероприятий организуют групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, предоставит рекомендации о коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению успешного резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Кроме того, Сормовский филиал Нижегородского центра занятости населения 22 августа с 10.00 до 14.00 проведет занятие по социальной адаптации. Такие занятия помогают определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

На занятиях по соцадаптации безработным гражданам помогают грамотно составить резюме, обрести навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и освоить стратегию поиска работы.

Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству. В рамках мероприятия психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни человека и даст советы по подготовке к собеседованию и работе.

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Теги:
Занятость и безработица
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