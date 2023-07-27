Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за нарушения федерального миграционного законодательства

Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за допущенные нарушения федерального миграционного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, полицейские проверили хостел в областном центре, в котором размещались иностранные граждане.
В ходе проверки выяснилось, что пребывание 45 мигрантов допущено ИП с нарушением федерального законодательства.
Возбуждено административное дело, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+