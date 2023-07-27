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Происшествия

Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за нарушения федерального миграционного законодательства

19 августа 2023 18:03  [78] Происшествия

Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за допущенные нарушения федерального миграционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, полицейские проверили хостел в областном центре, в котором размещались иностранные граждане.

В ходе проверки выяснилось, что пребывание 45 мигрантов допущено ИП с нарушением федерального законодательства.

Возбуждено административное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции.

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Теги:
МВД Миграция
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