Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за нарушения федерального миграционного законодательства Происшествия

Предпринимателя в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на полмиллиона рублей за допущенные нарушения федерального миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, полицейские проверили хостел в областном центре, в котором размещались иностранные граждане. В ходе проверки выяснилось, что пребывание 45 мигрантов допущено ИП с нарушением федерального законодательства. Возбуждено административное дело, проводится расследование. Ранее сообщалось, что двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции.

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