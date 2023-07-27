Нижегородка Серафима Байкова завоевала Кубок главы Нижнего Новгорода по конкуру Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанница конно-спортивного клуба "Пассаж" Серафима Байкова завоевала Кубок главы Нижнего Новгорода по конкуру. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

"Рад приветствовать всех участников соревнований от имени главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Приятно, что в турнире, который впервые проходит в Нижнем Новгороде, принимают участие всадники из других регионов России. В последнее время в нашем городе особое внимание уделяется развитию конного спорта. Не так давно мы открыли новый манеж в муниципальном зооцентре "Надежда", размеры которого соответствуют международным стандартам. В конном отделении работают тренеры по выездке, начальной подготовке, и по конкуру, в том числе, и тренеры по адаптивному конному спорту. Всего в центре занимаются более 100 детей, и спортсменов, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому конный спорт продолжит свое развитие в Нижнем Новгороде", - отметил заместитель главы города Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, добавив, что в скором времени подобные соревнования можно будет проводить в новом нижегородском манеже.

Как рассказали в городском депспорта, 15-летняя Серафима Байкова занимается конным спортом с 2015 года, конкуром – с 2022 года. "В жару было непросто выступать, соперники были серьезные, но мой тренер Сергей Торопов перед стартом сказал, что не нужно обращать на это внимание, надо просто проехать чисто и красиво, что я и сделала", - поделилась впечатлениями от победы Серафима Байкова. Второе место занял московский спортсмен Егор Ермолаев, на третьем – Кира Ахмитшина из Республики Татарстан.

Президент Федерации конного спорта Анатолий Балыкин поздравил юную нижегородку с такой значительной для ее возраста победой, добавив, что следующим стартом для Серафимы Байковой станет Первенство России по конкуру, которое пройдет с 24 по 27 августа в Тверской области.

В соревнованиях на Кубке главы Нижнего Новгорода по конкуру принимают участие более 60 спортивных пар из Нижегородской, Московской и Владимирской областей, Республики Татарстан, Чувашия, Марий Эл, а также из других регионов России.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году, также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня.