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Общество

Нижегородские эксперты обсудили вопросы в области лесных отношений

20 августа 2023 10:51  [133] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки состоялся круглый стол "Проблемные вопросы в области лесных отношений" под руководством заместителя председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области Александра Ефремцева.

Среди участников круглого стола – министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, главы муниципальных округов, руководители лесоперерабатывающих предприятий, сотрудники Минлесхоза Нижегородской области и эксперты.

В рамках круглого стола участники обсудили санитарно-оздоровительные мероприятия сильно ослабленных лесных насаждений, рубку аварийных деревьев в 100-метровой зоне от населенных пунктов, а также методику расчета ущерба в границах легальных лесосек.

Обсуждение прошло в рамках актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Вопросов действительно много – есть глобальные, есть узкие. Но без позиции законодательной и исполнительной власти, без мнения тех, кто занимается лесным хозяйством, разрешить их невозможно. Один из таких вопросов – санитарная рубка леса. Круглый стол позволяет выслушать все мнения, чтобы включить их в дальнейшем в стратегию развития Нижегородской области", - отметил Александр Ефремцев.

"Внедрение цифровых технологий в сфере защиты леса от пожаров и незаконных рубок — одна из важных стратегических целей для региона. Именно технологии, система видеомониторинга и использование беспилотных летательных аппаратов позволяют локально и оперативно оценивать обстановку в лесах. Переоценить их невозможно. Не менее важная цель – это, конечно поддержка нашего лесопромышленного комплекса. Необходимо верно распределить финансовую нагрузку и не только сохранить, но и преумножить объемы производства", - добавил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Этому событию предшествовали 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.

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Теги:
Лесное хозяйство Стратегия развития
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