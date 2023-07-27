МЧС предупредило о грозах и граде в Нижегородской области 20 августа Общество

Синоптики предупредили о наступлении непогоды местами по южной половине Нижегородской области и Нижнему Новгороду в частности. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ближайшие 1-2 часа 20 августа ожидаются грозы, ливни, град. Такая погода сохранится в первую половину ночи 21 августа, предупредили в МЧС.

В связи с этим в регионе прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендуют во время грозы отключать дома всю бытовую технику. Специалисты напоминают, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.