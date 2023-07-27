МЧС предупредило о грозах и граде в Нижегородской области 20 августа

Синоптики предупредили о наступлении непогоды местами по южной половине Нижегородской области и Нижнему Новгороду в частности. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в ближайшие 1-2 часа 20 августа ожидаются грозы, ливни, град. Такая погода сохранится в первую половину ночи 21 августа, предупредили в МЧС.
В связи с этим в регионе прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.
Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.
В МЧС рекомендуют во время грозы отключать дома всю бытовую технику. Специалисты напоминают, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.
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