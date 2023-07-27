Энергетики "Нижновэнерго" подготовились к работе в условиях надвигающихся гроз Общество

Фото: Россети

Энергетики "Нижновэнерго" подготовились к работе в условиях надвигающейся непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Нижегородской области ##https://www.niann.ru/?id=595681##ожидаются грозы, ливни и град.

Для устранения возможных последствий непогоды в регионе подготовлены 268 бригад энергетиков: 881 специалист и 426 единиц спецтехники.

Также к работы готовы 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,9 кВт.

Филиал "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" ведёт постоянный мониторинг обстановки в регионе и установил особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов, а также получить информацию об отключениях можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.