Около 45 тысяч человек собралось на пл. Минина и Пожарского вечером 19 августа Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Около 187 тысяч человек приняло участие в праздновании Дня города 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность на мероприятиях.

В Нижнем Новгороде общественный порядок обеспечивали 715 сотрудников органов внутренних дел, более 200 сотрудников Росгвардии, а также были задействованы работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

Основные праздничные мероприятия состоялись с 12:00 до 22:30 на площади Минина и Пожарского, в течение дня которую посетило 85 тысяч нижегородцев и гостей города.

На финальный концерт Егора Крида и кульминацию праздника - салют - собралось около около 45 тысяч человек.

Как добавили в ГУ МВД, за появление в общественных местах в состоянии опьянения задержали двух человек. Групповых нарушений общественного порядка не допущено.