Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Проекты-лауреаты премии Нижнего Новгорода 2023 года
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 августа 2023 16:17  [40] Около 45 тысяч человек собралось на пл. Минина и Пожарского вечером 19 августа
20 августа 2023 14:25  [114] Энергетики "Нижновэнерго" подготовились к работе в условиях надвигающихся гроз
20 августа 2023 14:10  [137] МЧС предупредило о грозах и граде в Нижегородской области 20 августа
20 августа 2023 13:44  [125] Более 155 стран примут участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
20 августа 2023 10:51  [271] Нижегородские эксперты обсудили вопросы в области лесных отношений
20 августа 2023 09:15  [179] Глеб Никитин: "Сегодня без воздушного флота мы уже не мыслим свою жизнь"
20 августа 2023 09:10  [187] Олег Лавричев: "Российская авиационная промышленность занимает одно из лидирующих мест по количеству производимой авиатехники"
19 августа 2023 19:08  [319] Глеб Никитин и Юрий Шалабаев почтили память основателей Нижнего Новгорода
19 августа 2023 17:07  [411] Глеб Никитин отметил благоустройство сквера Нестерова в Нижнем Новгороде
19 августа 2023 14:42  [384] Глава Нижнего Новгорода посетил ярмарку "Дружный Нижний"
Общество

Около 45 тысяч человек собралось на пл. Минина и Пожарского вечером 19 августа

20 августа 2023 16:17  [40] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Около 187 тысяч человек приняло участие в праздновании Дня города 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность на мероприятиях.

В Нижнем Новгороде общественный порядок обеспечивали 715 сотрудников органов внутренних дел, более 200 сотрудников Росгвардии, а также были задействованы работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

Основные праздничные мероприятия состоялись с 12:00 до 22:30 на площади Минина и Пожарского, в течение дня которую посетило 85 тысяч нижегородцев и гостей города.

На финальный концерт Егора Крида и кульминацию праздника - салют - собралось около около 45 тысяч человек.

Как добавили в ГУ МВД, за появление в общественных местах в состоянии опьянения задержали двух человек. Групповых нарушений общественного порядка не допущено.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph