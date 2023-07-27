Около 45 тысяч человек собралось на пл. Минина и Пожарского вечером 19 августа

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Около 187 тысяч человек приняло участие в праздновании Дня города 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность на мероприятиях.
В Нижнем Новгороде общественный порядок обеспечивали 715 сотрудников органов внутренних дел, более 200 сотрудников Росгвардии, а также были задействованы работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.
Основные праздничные мероприятия состоялись с 12:00 до 22:30 на площади Минина и Пожарского, в течение дня которую посетило 85 тысяч нижегородцев и гостей города.
На финальный концерт Егора Крида и кульминацию праздника - салют - собралось около около 45 тысяч человек.
Как добавили в ГУ МВД, за появление в общественных местах в состоянии опьянения задержали двух человек. Групповых нарушений общественного порядка не допущено.
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