Глеб Никитин: "Флаг России является частью нас самих, нашего менталитета" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём государственного флага России.

"Дорогие жители Нижегородской области! Поздравляю вас с Днём российского флага!

У каждого, кто считает себя патриотом, с флагом связаны определенные эмоции и воспоминания. Молодое поколение россиян не знает никакого иного символа, кроме триколора, а представители старшего поколения помнят его торжественное возвращение спустя десятилетия.

Флаг России является частью нас самих, нашего менталитета. С ним связана гордость за родную страну, за ее достижения. Флаг объединяет нас, дарит чувство общности, сближает поколения и помогает лучше узнать своё прошлое!

В судьбе флага России отразилась судьба всей страны. Он появился вместе с историческими реформами Петра Великого, вдохновлял наших предков, помогал в самые сложные периоды. XX век разделил историю флага на два больших этапа. Лишь в конце прошлого столетия он вернулся к нам и вновь стал символом России. В этом отразилось стремление страны к исторической преемственности. Сегодня триколор, как и века назад, помогает защитникам Родины, символизирует стремление нашего народа к единству!

В День флага хочется пожелать каждому из нас всегда хранить веру в родную страну! Пусть у россиян будет как можно больше поводов гордиться государственным флагом!", - сказал губернатор.