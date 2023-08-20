Преимущества брендированной картонной упаковки для пищевой продукции

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Упаковка из картона, изготовленная на заказ, придает упакованному продукту привлекательности и увеличивает индекс лояльности покупателей. Прочность и гибкость, присущие картону, позволят упаковке сохранить содержимое, а многообразие дизайнерских решений – презентовать его в нужном свете.

В картонные коробки и лотки различной конфигурации сегодня упаковывают любые продукты питания от замороженных полуфабрикатов до кондитерских изделий и фастфуда.

Какие основные функции должна выполнять упаковка для продуктов питания:

Защитная функция. Товар остается сохранным при транспортировке и хранении, а также во время продажи.

Продвижение товара и бренда-производителя. Товар выделяется на полках магазина и запоминается потребителю.

Упаковка из картона является отличным носителем информации: на ней можно напечатать информацию о составе продукта, его производителе и прочее.

Влияние на выбор покупателя. Часто именно оригинально оформленная упаковка заставляет нас совершить спонтанную покупку.

Преимущества картонной тары для пищевых товаров

Картонная упаковка для продуктов питания (https://bk-spb.ru/produkcija/pishhevaya-upakovka) имеет несколько преимуществ, которые делают ее популярным выбором для производителей и потребителей:

1Экологический аспект: картон является более экологичным материалом по сравнению с пластиком или стеклом. Он производится из возобновляемых источников, таких как дерево, и может быть подвергнут переработке и повторному использованию. Картонная упаковка помогает уменьшить экологическую нагрузку на планету. Легкость транспортировки и хранения: картонная тара легче и компактнее по сравнению с деревянной или металлической. Она занимает меньше места и имеет более лёгкий вес, что делает ее оптимальной с точки зрения транспортировки и хранения товара. Защита продукта: картон обеспечивает надежную защиту продукту как от механических повреждений, так и от воздействия солнечных лучей. Упаковка из гофрокартона обладает хорошей амортизацией и предотвращает повреждение даже хрупких продуктов во время транспортировки. Картонные коробки могут быть разработаны с использованием различных дизайнерских приемов и графических элементов, что делает их более привлекательными для потребителей. Удобство использования: коробки легко открывать и закрывать, что делает их удобными для потребителей. Они также могут быть оснащены дополнительными элементами, такими как ручки или окна.

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