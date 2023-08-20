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Продвижение товаров на маркетплейсах

21 августа 2023 12:08  [39]

erid: Kra245ApQ 

Маркетплейсы пользуются бешеной популярностью. И в этом нет ничего удивительного, потому что покупатель может найти все необходимое на одной площадке. Удобна площадка не только для покупателей, но и для продавцов. Многие специалисты считают, что совсем скоро абсолютно все предприниматели перейдут на маркетплейсы. Конкуренция вырастит в несколько раз и новичкам будет не просто. Следовательно, нужно продвигать свои товары.

Способы продвижения товаров на маркетплейсах

Продвижение карточки на Wildberries требует особого подхода. Для того, чтобы результат был ощутим, стоит внимательно подойти к особенностям работы на площадке и изучить ее специфику.

Однако, не стоит забывать и про общие принципы. Торговля на маркетплейсах основа на определенных аспектах и эти аспекты сильно влияют на продажи. Какое бы направление не было выбрано, в любом случае нужно будет конкурировать с другими предпринимателями и делать все возможное, чтобы продукция покупалась. Стандартной рекламы будет недостаточно.

Продвижение подразумевает использование разнообразных методов. Кто-то выбирает платную помощь специалистов, а кто-то ориентируется на бесплатные методы.

Специалисты считают, что не нужно зацикливаться на каком-то определенном методе. Желательно, выстроить собственную стратегию и на основе анализа подобрать наиболее подходящий метод, который принесет действенный результат.

Продвижение на ОЗОН цена не слишком высокая, и каждый желающий сможет заказать продвижение. А если выбрать бесплатный метод, то платить не придется.

Продавцы, которые недавно работают на маркетплейсах, не имеют статистики и во многом проигрывают бизнесменам, которые работают давно. На маркетплейсах появилась особая функция, которая показывает карточки именно новых продавцов. Платформа новые товары сама выводит на первые позиции и постепенно собирается статистика. Если возникают какие-то проблемы, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам.

Заказать продвижение на маркетплейсах может каждый желающий. Платное продвижение намного результативнее, чем бесплатное. И касается это не только рекламы внутри самой платформы. Зачастую, специалисты используют внешнее продвижение, потому что оно приносит существенные результаты. В условиях бешеной конкуренции данное решение эффективное и потенциальные покупатели смогут увидеть не только само предложение, но и до покупки составить мнение о товаре.

Каждый вариант продвижения заслуживает внимания. Разнообразные форматы и предложения позволяют быстро сориентироваться и настроится на нужный результат.

Реклама. ИП Шольчев Евгений Геннадиевич. sholchev.ru

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