День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Штабе общественной поддержки

25 августа на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.
Мероприятие пройдет при поддержке региональной общественной приемной партии и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".
Прием граждан проведут члены регионального отделения "Ассоциации юристов России", представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приемной "Единой России", аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.
Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00.
Предварительная запись по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.
Адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.
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