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Общество

День оказания бесплатной юридической помощи гражданам состоится в Штабе общественной поддержки

21 августа 2023 12:17  [41] Общество

25 августа на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам. 

Мероприятие пройдет при поддержке региональной общественной приемной партии и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Прием граждан проведут члены регионального отделения "Ассоциации юристов России", представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приемной "Единой России", аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефонам: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50. 

Адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.

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Теги:
Единая Россия Юрпомощь
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