Из лета в осень: похолодание до +10...+15° придёт в Нижегородскую область Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе погоду в Нижегородской области будут диктовать атмосферные фронты. К нам будут смещаться поля фронтальной облачности, несущие с собой грозовые дожди и холодные воздушные массы. Воздух поступенно будет остывать, и дневная температура к выходным понизится до +15°. Атмосфера начнёт подготовку к смене климатических сезонов, а нижегородцам уже стоит готовиться к смене гардероба.

В понедельник и во вторник погода ещё порадует жителей региона солнечной погодой: воздух днём прогреется до +19…+20°, а вот ночи будут уже прохладные: +10…+14°. Ветер северо-западный, до 3 м/с. Атмосферное давление пойдёт на понижение, и во второй половине вторника небо затянут облака.

В среду и в четверг будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров будут отвыкать от летних температур: 23 августа днём они поднимутся максимум до +17°, 24 августа - до +15°.

В пятницу, благодаря антициклону, немного распогодится, сквозь облака снова проглянет солнце, и уличные градусники покажут до +16…+19°. Но на значительное потепление всё же надеяться не стоит.