Чистый регион Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижегородская область - регион промышленный. Долгое время при организации производственного процесса не слишком обращали внимание на то, какой ущерб наносят окружающей среде сточные воды, спускаемые предприятием в реку, химические отходы, которые не утилизировали, как положено, а просто вывозили на полигон. В течение нескольких десятилетий область накапливала неприглядное наследие и сейчас прикладывает максимум усилий, чтобы с ним расстаться.

Приоритеты расставлены

Заступив на должность губернатора, Глеб Никитин сразу же вывел экологические вопросы в число приоритетных. В области несколько полигонов, где складировались опасные промышленные отходы, только в Дзержинске их три. Именно с этих объектов начали кампанию по ликвидации неприглядного наследия. Сейчас на месте шламонакопителя «Белое море», некогда самого крупного в Европе, - зелёное поле. А ещё недавно там простиралась безжизненная пустыня. Рекультивация опасного объекта заняла полтора года. При ликвидации "Белого моря" применялись уникальные технологии. Ими и полученным опытом регион делится с другими территориями страны, где наблюдаются схожие проблемы.

- На протяжении пяти лет область ведёт масштабную работу по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, - подчеркнул Глеб Никитин. - Завершили работы на территории Шуваловской промышленной зоны в Нижнем Новгороде, ведётся рекультивация полигона в Богородске. В ликвидации опасных отходов помогает национальный проект "Экология". При организации работ используем эффективные технические решения. В результате удалось сэкономить средства, их направили на рекультивацию ещё трёх объектов.

В 2018 году Глеб Никитин возглавил рабочую группу Государственного Совета РФ по направлению "Экология". Таким образом был отмечен опыт региона в решении вопросов охраны окружающей среды. За время работы губернатора в Госсовете сформирован ряд ключевых предложений, в том числе по совершенствованию законодательства, запущены просветительские проекты.

Мы в лидерах

На протяжении пяти лет в стране работает федеральная программа "Оздоровление Волги". Одна из основных её целей - существенное сокращение потока сточных вод, сливающихся в реку. В 2024 году их объём должен быть снижен минимум втрое.

Нижегородская область активно подключилась к решению поставленной задачи. Не так давно успехи региона отметила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. Она назвала область лидером по реализации программы. За время её действия регион построил и модернизировал 31 очистное сооружение. Работа продолжается и в этом году. На 2023-й финансирование определено в объёме 1,8 миллиарда рублей.

- Сохранение природных богатств - в числе приоритетов, - подчеркнул глава региона. - Внимание уделяем всему волжскому бассейну. Расчищены русла пяти рек: Вечкинзы, Тёши, Сатиса, Имзы, Княгинки. В общей сложности привели в порядок свыше 33 километров водоёмов. Завершается очистка реки Борзовки в Нижнем Новгороде. Следствием такой работы становятся изменившиеся к лучшему экологические условия сотен тысяч нижегородцев.

Поэтому деятельность такого рода в области будут продолжать. На очереди - река Гниличка и озеро Утиное, по ним уже готово заключение Госэкспертизы. По результатам проведённого обследования, оно позволило изучить состояние 38 водоёмов области, выявлено ещё шесть, нуждающихся в очистке.

Вторая жизнь мусора

В 2019 году в стране вступила в силу так называемая мусорная реформа. Пришла пора не копить горы отходов, а перерабатывать их. Ведётся строительство современных полигонов, где налажена сортировка. Мусор, непригодный для дальнейшего использования, утилизируют. Тот, что ещё может послужить, пускают на переработку. В Нижнем Новгороде, к примеру, открыт завод, где пластику дарят вторую, третью, четвёртую жизни. Материал можно перерабатывать не единожды. Мощности предприятия таковы, что ему по силам справиться со всем объёмом пластика, выбрасываемого в регионе.

А сейчас в Дзержинске ведётся строительство экологического технопарка. На его создание из федерального бюджета выделены средства в объёме 1,4 миллиарда рублей. На площадке парка разместятся предприятия по переработке мусора. Первые резиденты зайдут на территорию уже в этом году.

- По итогам 2022 года область вошла в тройку лидеров "Зелёного рейтинга", - отметил Глеб Никитин. - Это высокая оценка уровня реализации в регионе реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Полезные привычки

На недавно прошедшей в регионе стратегической сессии говорили о будущем. Её участники предложили ряд перспективных проектов, реализация которых улучшит экологическую обстановку в области. Один из них предусматривает производство "зелёной" электроэнергии. В результате хранения отходов на полигонах образуется свалочный газ. Сейчас его сжигают, а можно пойти дальше и в результате химической реакции получать нечто полезное - электрическую и тепловую энергию.

- Такие проекты пока не реализуются в стране, - говорит Виктория Бойко, представитель нижегородской компании, занимающейся утилизацией отходов. - Мы готовы стать первыми.

Ещё одна идея направлена на улучшение качества воздуха в школах и детских садах. Международные исследования показывают, что такая проблема есть, и одним проветриванием помещений её не решить. Необходимо применять технические средства, чтобы сделать воздух чище.

Сроки реализации этого проекта пока не определены, зато уже известно, когда будет запущен другой, просветительский. В ноябре в школах области начнут проводить экологические уроки. В ходе занятий у ребят будут формировать полезные экопривычки.

- С учётом накопленного опыта, Нижегородская область готова предложить решения при формировании государственной экологической политики, - считает депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич. - Регион в состоянии взять на себя бремя лидера в этом вопросе.

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин