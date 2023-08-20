Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Молочно-товарный комплекс построят в Городецком районе за 3,2 млрд руб
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 августа 2023 09:40  [1] Олег Лавричев: "Государственный флаг ассоциируется с традиционными ценностями, от которых патриот своей страны никогда не отступит"
22 августа 2023 09:30  [34] Евгений Люлин: "Сегодня триколор является неотъемлемой частью государственности"
22 августа 2023 09:04  [69] Глеб Никитин осмотрел благоустройство набережной в Городце
21 августа 2023 18:35  [353] Сергей Морозов провёл выездное совещание по нижегородским долгостроям
21 августа 2023 17:58  [359] Воспитанники лагеря "Хочу стать десантником" впервые прыгнули с парашютом
21 августа 2023 17:47  [423] Федеральные эксперты обсудили итоги регистрации на выборы-2023
21 августа 2023 17:24  [350] Карантин по птичьему гриппу снят в Нижегородской области
21 августа 2023 17:02  [374] Почти 700 килограмм мусора собрали волонтеры на экологической акции "360" холдинга Эн+
21 августа 2023 16:52  [513] Вячеслав Володин посетил площадку ЦКБ им. Алексеева в Чкаловске
21 августа 2023 16:25  [442] Российский флаг площадью 1500 квадратных метров развернули у катера "Герой"
Общество

Олег Лавричев: "Государственный флаг ассоциируется с традиционными ценностями, от которых патриот своей страны никогда не отступит"

22 августа 2023 09:40  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем государственного флага.

"Сегодня мы отдаем дань уважения одному из символов нашей страны, который наряду с гербом и гимном олицетворяет единство, силу и мощь нашего многонационального и многоконфессионального государства, подчеркивает духовную основу и суверенность России.

Традиция водружения на новых открытых землях бело-сине-красного стяга вместе с Андреевским флагом принадлежит русским мореплавателям. По указу Петра I с 1705 года под триколором начали ходить все торговые и гражданские суда, а при Александре III флаг стал обязательным атрибутом официальных торжеств. В современной России ни один значимый для страны и города момент, так же не обходится без поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Каждый цвет триколора имеет свое значение: белый – свобода, благородство и мир, синий – вера, красный – державность, мужество и героизм. Государственный флаг ассоциируется с традиционными ценностями, от которых патриот своей страны никогда не отступит – уважение к нашей многовековой истории, гордость за победы предков и достижения современников, борьба за правду и справедливость.

В этот праздничный день желаю всем нижегородцам мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть всегда триколор гордо реет над нашей страной!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph