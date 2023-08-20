Олег Лавричев: "Государственный флаг ассоциируется с традиционными ценностями, от которых патриот своей страны никогда не отступит" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем государственного флага.

"Сегодня мы отдаем дань уважения одному из символов нашей страны, который наряду с гербом и гимном олицетворяет единство, силу и мощь нашего многонационального и многоконфессионального государства, подчеркивает духовную основу и суверенность России.

Традиция водружения на новых открытых землях бело-сине-красного стяга вместе с Андреевским флагом принадлежит русским мореплавателям. По указу Петра I с 1705 года под триколором начали ходить все торговые и гражданские суда, а при Александре III флаг стал обязательным атрибутом официальных торжеств. В современной России ни один значимый для страны и города момент, так же не обходится без поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

Каждый цвет триколора имеет свое значение: белый – свобода, благородство и мир, синий – вера, красный – державность, мужество и героизм. Государственный флаг ассоциируется с традиционными ценностями, от которых патриот своей страны никогда не отступит – уважение к нашей многовековой истории, гордость за победы предков и достижения современников, борьба за правду и справедливость.

В этот праздничный день желаю всем нижегородцам мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть всегда триколор гордо реет над нашей страной!" - говорится в поздравлении.