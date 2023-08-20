Российский флаг площадью 1500 квадратных метров развернули у катера "Герой" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Накануне Дня флага в Нижнем Новгороде у памятника "Катер "Герой" прошел массовый флешмоб, в ходе которого участники развернули российский флаг площадью 1500 квадратных метров.

В патриотической акции приняли участие более 200 человек: активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения "Волонтерская рота боевого братства", движения "Северный человек", сотрудники Штаба общественной поддержки, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области и Следственного управления СК России по Нижегородской области.

По словам организаторов, это самый большой по площади флаг в Приволжском федеральном округе – его размер 30 на 50 метров.

"День государственного флага – знаменательный день, важный для каждого из нас. Наша акция помогла почувствовать себя всем участникам неотъемлемой частью нашей огромной страны, частью ее традиций. Когда разворачивали триколор, эмоции зашкаливали, многие пели гимн России, - рассказал руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков. – Мы смогли объединить и общественные организации, и молодежные движения, и представителей власти, и просто жителей и гостей города, которые пришли выразить свое уважение к родной культуре и истории".

Напомним, "Единая Россия" проводит в Нижегородской области праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации: квизы, тематические конкурсы, авто-мото-и велопробеги, мастер-классы, концерты, спортивные соревнования. Волонтеры раздают сувениры с символикой праздника в цветах российского триколора.