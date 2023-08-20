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Общество

Почти 700 килограмм мусора собрали волонтеры на экологической акции "360" холдинга Эн+

21 августа 2023 17:02  [144] Общество

19 августа на Пермяковском озере прошла всероссийская экологическая акция "360" энергохолдинга Эн+. В Нижнем Новгороде экопроект состоялся в четвертый раз и в этом году в нем приняло участие более 100 нижегородцев.

Мероприятие началось с видеообращения корпоративных волонтеров Эн+, которое было записано на берегу озера Байкал, где акция началась несколькими часами ранее. Они передали эстафету коллегам из Нижнего Новгорода, пожелав всем участникам отличного настроения и хороших результатов в уборке Пермяковского озера.

Общими усилиями было собрано 137 мешков мусора, 20 колесных шин и один диван. В сумме собранный мусор вышел почти на 700 килограмм, из которых 47 килограмм – металл, 252 – пластик, 388 - стекло. Все собранные отходы были отправлены на мусоросортировочные предприятия "Исток" и "МАГ груп".

"В этом году мусора получилось почти по 1,5 мешка или 70 килограмм на каждого волонтера! Это меньше, чем в прошлом году, а это значит, что наш призыв к нижегородцам бережнее относиться к природе работает и наш пример сделать мир вокруг себя чище и красивее вдохновляет. Это главный и самый важный результат проекта", - отметил сотрудник ГК "Волгаэнерго" Иван Лобов.

Совместно с волонтёрами в мероприятии приняли участие генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) Виталий Гаврюшенко, первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов и депутат городской Думы Татьяна Скоробогатова.

Помимо уборки мусора и благоустройства территорий, были организованы праздничные активности для детей – эковикторины, аквагрим, сборка пазлов и многое другое. Кульминацией акции стала установка домика для уточек, который был собран вручную гендиректором ООО "Автозаводская ТЭЦ" Андреем Маруськиным. 

"Участники проекта не просто убирают территорию, а занимаются экологическим просвещением жителей. Хочется масштабировать проект, чтобы ещё больше нижегородцев выходили на подобные субботники. Также важно, что в этом году акция "360" совпала с Днем города! Благоустройство прибрежной зоны стало подарком от эковолонтеров любимому Нижнему Новгороду и его горожанам!", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко. 

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Теги:
Экология
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