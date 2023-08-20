Более 34 тысяч пациентов приняли специалисты нижегородских "Поездов здоровья" с начала года

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Более 34 тысяч пациентов приняли специалисты нижегородских "Поездов здоровья" с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Так, с начала 2023 года "Поезда здоровья" посетили уже 155 муниципалитетов Нижегородской области.

Нижегородцы - пациенты смогли получить 64 тыс. консультаций "узких" специалистов, кроме того, пациентам было проведено почти 122 тыс. различных ультразвуковых исследований.

Как подчеркнула и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, работа ведомства направлена на улучшение качества медобслуживания и повышение продолжительности жизни граждан.

"Мы стремимся сделать высококвалифицированную медицинскую помощь более доступной, и регулярные выезды "Поездов здоровья" – одна из составляющих этой деятельности", - добавила она.

По итогам проведения осмотров и исследований в "Поездах здоровья" пациенты могут получить направление на дообследование или госпитализацию. Таким образом, нижегородцы своевременно узнают о наличии той или иной патологии и приступают к лечению имеющихся заболеваний.

Напомним, проект "Поезда здоровья" реализуется в муниципалитетах по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными врачами в "Поездах здоровья" стали эндокринологи, офтальмологи и гинекологи.