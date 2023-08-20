Федеральные эксперты обсудили итоги регистрации на выборы-2023 Общество

На площадке медиагруппы "Россия сегодня" прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Выборы-2023: активная фаза кампании", на который были приглашены политологи, общественные деятели и консультанты. В ходе мероприятия участники обсудили итоги регистрации на выборы, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября.

Модератор круглого стола, политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова отметила, что в этом году на губернаторских выборах нет серьёзных самовыдвиженцев. Все кандидаты выдвинуты от партий, причём участвуют 20 из 23 партий, выдвинувших кандидатов и списки на старте кампании, и из 25 партий, имеющих право участия в выборах. Это демонстрирует высокую партийную активность.

"Когда на выборах разного уровня, особенно низового, много партий — это создаёт пространство дискуссии и в целом является показателем здоровья политической системы", — подчеркнула Анна Фёдорова.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за выборами Максим Григорьев сообщил, что по предварительным итогам регистрации от ЦИК зарегистрировано 74 тысячи кандидатов — из них более 63 тысяч кандидатов от политических партий и свыше 10 тысяч самовыдвиженцев. Также он отметил значительную конкуренцию среди кандидатов на пост глав регионов – в среднем 4-5 кандидатов - и крайне низкий уровень отказов в регистрации.

Григорьев также назвал партийную активность и высокую состязательность показателем стабильности и зрелости современной политической системы.

Эксперты отметили ещё одну характерную черту выборов-2023 — это большое количество кампаний референдумного типа, что является вполне нормальным явлением: у людей есть запрос на последовательность действий власти, понятность этих действий, стабильность, открытую коммуникацию.

По словам руководителя аналитического департамента "Минченко Консалтинг" Кирилла Петрова, ЕДГ-2023 станет определяющим моментом для губернаторов, которые избираются на второй срок – и здесь им необходимо продемонстрировать свои достижения. Среди действительно ярких кампаний он выделил, в частности, кампанию Глеба Никитина – действующего губернатора Нижегородской области.

Политический консультант, зампредседателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков заявил, что за действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина говорят его результаты. В его "копилке" - и ЧМ по футболу, и масштабное празднование 800-летия Нижнего Новгорода, и экономика – регион поднялся на 70 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности от АСИ.

"Каких-то 30 лет назад Нижний был закрытым промышленным городом, назывался Горьким, не было туристической привлекательности. Сейчас же это один из центров туризма, но при этом свой промышленный потенциал город только укрепил", — поделился мнением Роман Пермяков.

В завершение дискуссии гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин подытожила, что выборы — это показатель нормальности общества, стабильности политической ситуации, и наша страна в очередной раз демонстрирует эту нормальность и стабильность. При этом предстоящие выборы отмечены продолжающейся консолидацией общества вокруг президентской вертикали и, как следствие, консолидацией избирателей.