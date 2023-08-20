Акция "Ночь кино" пройдёт в Нижегородской области 26 августа Культура и отдых

Нижегородские кинотеатры присоединятся к восьмой всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдёт накануне Дня российского кино - 26 августа. Об этом сообщили в региональном Минкультуры

Нижегородцы смогут бесплатно посмотреть три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года – это "Чебурашка" (режиссёр Дмитрий Дьяченко), "Вызов" (режиссёр Клим Шипенко) и "Праведник" (режиссёр Сергей Урсуляк).

В Нижнем Новгороде площадками "Ночи кино" станут ЦК "Рекорд" и кинотеатры "Орлёнок", "Зарница", "Буревестник", "Смена".

Кроме того, кинопоказы будут организованы в Нижегородской области: в городецком кинотеатре "Северный", в дзержинском ЦГК им. Извицкой, в кинотеатре "Заря" в Семёнове, а также в Домах Культуры в Уразовке, Починках, Навашине, Сухобезводном, Чкаловске, Шахунье, Дальнеконстантиновском районе - более чем на 30 площадках.

Также запланированы дополнительные мероприятия - творческие встречи, выступления, ярмарки, концерты.

Организаторы обращают внимание зрителей на то, что количество мест на некоторые сеансы ограничено. Проход на показы могут организовать по регистрации или по билетам и приглашениям, которые можно получить в кассах кинотеатров.