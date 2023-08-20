Индивидуальные тепловые пункты появятся в МКД Нижнего Новгорода
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 августа 2023 18:13  [99] Акция "Ночь кино" пройдёт в Нижегородской области 26 августа
21 августа 2023 09:28  [302] Фестиваль пирогов "Пироград" пройдет в Красных Баках 26 августа
20 августа 2023 13:51  [370] Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
18 августа 2023 16:56  [495] Wink — Смысл: "Ростелеком" раскрыл нижегородцам замысел сериала "Библиотекарь"
17 августа 2023 16:24  [534] Нижегородцы смогут посетить летние кинотеатры в День российского кино 27 августа
17 августа 2023 12:32  [360] Слезы, прочь: цифровая премьера сериала "Плакса" состоится 28 сентября в Wink
16 августа 2023 14:55  [474] "Парад духовых оркестров" пройдет в Нижнем Новгороде 19 августа
16 августа 2023 11:34  [420] Усадебный парк в болдинском музее Пушкина закрыли до 30 сентября
15 августа 2023 17:40  [543] Культурный Центр Пешков организует два концерта в парке 800-летия Нижнего Новгорода
15 августа 2023 16:26  [503] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" пройдёт 30 сентября в парке им. Гайдара
Культура и отдых

Акция "Ночь кино" пройдёт в Нижегородской области 26 августа

21 августа 2023 18:13  [99] Культура и отдых

Нижегородские кинотеатры присоединятся к восьмой всероссийской акции "Ночь кино", которая пройдёт накануне Дня российского кино - 26 августа. Об этом сообщили в региональном Минкультуры

Нижегородцы смогут бесплатно посмотреть три самых кассовых отечественных кинофильма 2023 года – это "Чебурашка" (режиссёр Дмитрий Дьяченко), "Вызов" (режиссёр Клим Шипенко) и "Праведник" (режиссёр Сергей Урсуляк).

В Нижнем Новгороде площадками "Ночи кино" станут ЦК "Рекорд" и кинотеатры "Орлёнок", "Зарница", "Буревестник", "Смена".

Кроме того, кинопоказы будут организованы в Нижегородской области: в городецком кинотеатре "Северный", в дзержинском ЦГК им. Извицкой, в кинотеатре "Заря" в Семёнове, а также в Домах Культуры в Уразовке, Починках, Навашине, Сухобезводном, Чкаловске, Шахунье, Дальнеконстантиновском районе - более чем на 30 площадках.

Также запланированы дополнительные мероприятия - творческие встречи, выступления, ярмарки, концерты.

Организаторы обращают внимание зрителей на то, что количество мест на некоторые сеансы ограничено. Проход на показы могут организовать по регистрации или по билетам и приглашениям, которые можно получить в кассах кинотеатров.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Кинотеатры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph