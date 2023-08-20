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Общество

Глеб Никитин осмотрел благоустройство набережной в Городце

22 августа 2023 09:04  [85] Общество
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

В ходе своего визита в Городецкий район губернатор Глеб Никитин обсудил с главой округа Александром Мудровым проекты благоустройства и развития территории.

Глава региона, в частности, осмотрел новую набережную Городца.

По словам Глеба Никитина, задачей администрации сейчас является благоустройство территорий, прилегающих к набережной. В настоящее время местные власти совместно с АНО "АСИРИС" ведут ремонт на 80 объектах, расположенных в зоне туристических маршрутов в Городце.

Усадьбу купца Митюкова в городе губернатор привел в качестве примера успешного взаимодействия власти и бизнеса. Здание 1885 года постройки выкупил предприниматель Альберт Гусев, который планирует открыть здесь отель с учетом роста туристического потенциала города.

"Очень круто, когда бизнес готов за свои средства восстанавливать такие шикарные объекты, которые формируют облик наших городов, создают настроение. Учитывая многомиллионные вложения частных инвестиций, нужна и наша помощь. Например, необходимо решать вопросы по увеличению мощности газовых и электрических сетей - это в первую очередь требуется для сохранения самого объекта", - сказал Глеб Никитин.

По итогам изучения обращений жителей к главе региона в соцсетях губернатор поручил профильным подразделениям совместно с Ространснадзором и ГИБДД усилить контроль за проездом большегрузов по плотине гидроузла на период, пока не будет проведен ремонт конструкций. Глеб Никитин отметил, что для улучшения транспортного обслуживания в Городецком муниципальном округе в 2024 году планируется поставить в район 40 новых автобусов.

Также губернатор поручил главе Городецкого муниципального округа обеспечить восстановление асфальтового покрытия на месте прорыва трубы на ул. Рождественской в Заволжье. Об этой проблеме жители сообщали в соцсетях. По словам Александра Мудрова, на этом участке должны восстановить бордюры и поврежденную дорогу в ближайшее время.

Глеб Никитин подчеркнул необходимость разработки единой архитектурной концепции для центра Заволжья на примере того, как это было сделано в Городце.

"Обратил внимание в центре Заволжья на пару свежеотремонтированных фасадов. Работы провели в рамках капремонта, но важно решать вопрос комплексно и приводить в порядок не отдельные дома. Договорились с Александром Мудровым - подготовит архитектурную концепцию, чтобы вернуть облик «города советской мечты", - сказал Глеб Никитин.

Подводя итоги поездки, губернатор Нижегородской области поручил органам местного самоуправления активно взаимодействовать с заинтересованными в развитии территорий владельцами объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин посетил больницу в Заволжье.

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Теги:
Благоустройство Глеб Никитин Городецкий район
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