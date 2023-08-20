Юрий Шалабаев: "Яркий триколор напоминает нам о многовековой истории, о подвигах и победах наших предков"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем государственного флага России.
"Сегодня День Государственного флага Российской Федерации!
С самого детства мы учимся узнавать его цвета и всю жизнь испытываем гордость за свою страну, когда видим российский трехцветный флаг. Это символ единства и силы нашей великой Родины.
Он объединяет нас, независимо от места проживания, возраста и национальности, вокруг общих ценностей и исторического наследия. Яркий триколор напоминает нам о многовековой истории, о подвигах и победах наших предков, о стремлении к процветанию и гармонии.
Пусть День Государственного флага станет для всех нас поводом задуматься о том, какой вклад мы ещё сможем внести в будущее нашей Родины.
С праздником, дорогие нижегородцы!", - сказал Юрий Шалабаев.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+