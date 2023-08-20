Юрий Шалабаев: "Яркий триколор напоминает нам о многовековой истории, о подвигах и победах наших предков" Политика

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем государственного флага России.

"Сегодня День Государственного флага Российской Федерации!

С самого детства мы учимся узнавать его цвета и всю жизнь испытываем гордость за свою страну, когда видим российский трехцветный флаг. Это символ единства и силы нашей великой Родины.

Он объединяет нас, независимо от места проживания, возраста и национальности, вокруг общих ценностей и исторического наследия. Яркий триколор напоминает нам о многовековой истории, о подвигах и победах наших предков, о стремлении к процветанию и гармонии.

Пусть День Государственного флага станет для всех нас поводом задуматься о том, какой вклад мы ещё сможем внести в будущее нашей Родины.

С праздником, дорогие нижегородцы!", - сказал Юрий Шалабаев.