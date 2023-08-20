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Общество

Форум "Русский культурный код XXI века" прошел в Нижнем Новгороде

22 августа 2023 10:15  [80] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Форум "Русский культурный код XXI века" прошел в Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства.

Как сообщают организаторы мероприятия, в работе форума приняли участие порядка 30 экспертов в сфере кино, литературы, философии, живописи из разных регионов России: Москва, Санкт-Петербург, ДНР и др.

Главной задачей мероприятия было получение ответа на вопрос, что такое "русский культурный код XXI века", и определение основных направлений развития отечественной культуры на ближайшие десятилетия.

Перед участниками выступил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он подчеркнул, что культура формирует сознание человека и является объединительным фактором человечества.

Также с приветственным словом к участникам обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Вы - будущее страны, именно вам придется через несколько лет брать ответственность за Отечество. Мы не можем быть Иванами, не помнящими родства. Россия - страна, где не было межнациональных и религиозных войн, где все жили единой семьей, и мы должны сохранить и утвердить те же основы в будущем. Чтобы понимать русское искусство и литературу, надо знать и понимать Евангелие и историю церкви. Это и есть одно из составляющих русского культурного кода. Желаю вам помощи Божией и благословения Господня, чтобы вы в дискуссиях и обсуждениях подумали, как строить свою жизнь и жизнь будущей России", - сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали победителями и призерами федерального проекта "Экософия".

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Теги:
культура Форум
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