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Общество

Участники проекта "Летний институт НГЛУ" посетили заключительную стажировочную площадку в Саранске

22 августа 2023 11:00  [66] Общество

25 участников федерального проекта "Летний институт НГЛУ" получили уникальную возможность погрузиться в инновационное научно-образовательное пространство главного вуза Республики Мордовия – "Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва".

Поездка в Саранск состоялась в рамках заключительного стажировочного модуля программы повышения квалификации "Современное информационное общество и стратегии социальной адаптации в поликультурной образовательной среде". Зарубежные исследователи посетили целый пул практических занятий по теме "Научно-культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства".

В Саранске зарубежные исследователи посетили целый пул практических занятий по теме "Научно-культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства"

Участникам проекта "Летний институт" представили ключевые международные проекты и достижения МГУ им. Н.П. Огарёва, пригласив гостей стажировки к активной дискуссии в целях обсуждения векторов развития партнерского взаимодействия. На интерактивных занятиях презентовали технологии и практики в контуре социокультурной адаптации в поликультурной образовательной среде.

Одной из захватывающих частей стажировочной площадки стало посещения центра Бахтина, музея Н.П. Огарёва, центра индийской культуры, центра мордовской культуры, что позволило зарубежным преподавателям и исследователям глубже погрузиться в специфику научно-образовательного и культурного пространства мордовского университета.

В открытом живом и захватывающем общении у участников проекта "Летний институт" зародились интереснейшие идеи и предложения по дальнейшему сотрудничеству в области гуманитарного знания, которые были включены в описание их собственных проектов итогового аттестационного мероприятия по программе повышения квалификации.

По итогам работы на стажировочной площадке всем участникам были вручены сертификаты. А увлекательное путешествие в столицу Мордовии завершилось потрясающей обзорной экскурсией по Саранску с посещением ключевых достопримечательностей города.

Фото пресс-службы НГЛУ

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