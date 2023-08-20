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Буклеты от компании Крафт ( 4Uprint )

22 августа 2023 11:11  [46]

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Наша типография Крафт ( 4Uprint ) предлагает широкий круг полиграфических услуг, в том числе печать буклетов. Это популярный вид рекламно-полиграфической продукции, который используется для разных целей, как правило, в маркетинговых акциях.

Выглядят они более привлекательно, чем листовки. Например, на сайте нашей типографии https://4uprint.ru/booklets вы можете подробнее посмотреть о печати и изготовлении буклетов.

У нас современное оборудование, качественные материалы. Поэтому наши буклеты очень красивые, красочные и презентабельные. Вы можете разместить в своих буклетах информацию об услугах, скидках, товарах, акциях, и многом другом.

Наша типография имеет большой опыт в создании буклетов. Мы работаем действительно хорошо, вы будете довольны результатом.

Особенности буклетов

Такой вид полиграфической продукции – это несколько скрепленных между собою листов. В них содержится как текст, так и изображения. Для буклетов могут использоваться листы А4 либо меньшего формата.

Для их изготовления используется тонкая бумага хорошего качества. У буклетов много страниц, поэтому они более удобны, чем листовки. Здесь размещается большой объем информации, просто в более подходящей форме. Они легко читаются, информация, которая представлены в буклетах, легко запоминается.

Плюсы буклетов в том, что их удобно переносить, хранить, отправлять по почте. Видов буклетов довольно много. Они могут быть информационными, рекламными, имиджевыми и почтовыми. Первые размещаются на специальных стойках, вторые раздаются по время pr-акций. Имиджевые буклеты содержат информацию о наградах и достижениях компании. Почтовые рассылаются постоянным клиентам.

Они могут складываться по-разному – по типу гармошки или салфетки. Используются фирменные цвета компании, а также яркие фото, которые делают буклет запоминающимся.

Буклеты раздаются на рекламных мероприятиях, социальных компаниях, во время различных акций, и так далее. Их раздают клиентам, партнерам, посетителям офиса.

Для такой полиграфии могут использоваться разные типы печати:

  • цифровая – изготовление небольших партий, печатаются очень быстро;
  • офсетная – печать крупных партий буклетов.

После того как буклет готов, делается его фальцевание и лакирование изделия. Постпечатная обработка позволяет увеличить срок службы изделий. Они становятся стойкими к истиранию, становятся прочными, увеличивается срок службы.

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