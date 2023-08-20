Нижегородцы спели хором в День российского флага

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”
Нижегородцы в рамках всероссийской акции спели хором в День российского флага. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".
Праздничное мероприятие прошло у Коромысловой башни Нижегородского кремля. Около 100 жителей региона исполнили композицию "Вперёд, Россия!".
Организатором акции выступили нижегородские "Волонтеры Победы", при поддержке министерства культуры Нижегородской области.
В число исполнявших праздничную песню вошли педагоги нижегородских школ и детских садов, волонтеры, сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, представители национально-культурных общин, регионального отделения Российского движения детей и молодежи, руководители и активисты общественных и некоммерческих организаций региона, солисты ансамбля песни и танца "Казачий хутор".
"Невероятные эмоции испытывал, кажется, каждый участник народного хора! Такая бодрая, активная и патриотичная композиция задала настроение на ведь день. Благодарю каждого участника хора и отмечу, что акция стала уже традиционной и любимой всеми нижегородцами", — рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.
Ранее сообщалось, что праздничная подсветка в День флага России появится на нижегородской телебашне.
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