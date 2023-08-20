Более 30 объектов здравоохранения достроят в Нижегородской области до конца года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 30 объектов здравоохранения достроят в Нижегородской области до конца года. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Согласно информации, речь идет о трех офисах врачей общей практики и 28 фельдшерско-акушерских пунктах.

Также в Новинках и Кстове запланировано начало строительства новых поликлиник.

В настоящее время в регионе уже построено 12 ФАПов, еще по семи таким объектам готовится процедура получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

В частности, ФАПы уже построены в Чкаловске, Сокольском. Спасском, Ковернинском, Княгининском, Ардатовском и ряде других муниципалитетов. В настоящее время туда идут поставки медицинского оборудования.

Всего на строительство объектов для развития первичного медицинского звена в районах Нижегородской области выделено около 860 млн рублей, в том числе почти 467 млн рублей - средства федерального бюджета.

В 2023 году уже открылись и начали прием пациентов 52 новых ФАПа, построенные в Нижегородской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" в прошлом году.

Ранее сообщалось, что ремонт амбулатории завершен в поселке Селитьба Сосновского округа по нацпроекту