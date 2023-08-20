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Общество

Олег Лавричев: "В сражениях на Курской дуге приняли участие более 50 тысяч горьковчан"

23 августа 2023 09:00  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое обращение ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

"Сегодня Россия празднует великую дату – 80-летие со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. С обеих сторон в одно из крупнейших противостояний в истории Второй мировой войны, длившееся 50 дней, было вовлечено более 4 миллионов человек. В ходе оборонительной операции наши войска смогли переломить хребет врагу, тем самым предопределив победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Свой вклад в борьбу с фашизмом внесли и горьковчане: по официальным данным, в сражениях на Курской дуге приняли участие более 50 тысяч военнослужащих из нашего региона в составе сформированных в Горьком танковом корпусе, трех стрелковых дивизий, отдельных полков и бригад.

Мы преклоняемся перед непоколебимой силой духа, героизмом и мужеством советского солдата! Вечная слава героям, павшим в бою за независимость нашей Родины! Пусть память о беспримерном подвиге наших воинов никогда не померкнет!" - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
ВОВ Олег Лавричев
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