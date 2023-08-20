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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" завершило плановые испытания на всех сетях в рамках подготовки к отопительному сезону

22 августа 2023 14:34  [118] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Все теплосети нижегородского АО "Теплоэнерго" прошли плановые испытания в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе предприятия.

Более 1700 км теплосетей (100%) в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" прошли плановые испытания на плотность и прочность в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. Профилактические ремонты оборудования завершены на 106 котельных (93%) и 136 центральных теплопунктах (96%).

Регламентные работы проведены и на всех трех насосных станциях предприятия. К середине августа заменены участки тепловых сетей общей протяженностью более 51 км, восстановлена и заменена теплоизоляция 3 км трубопроводов наземной прокладки и в технических подпольях домов. 

Все теплоэнергетические объекты предприятия планируется полностью подготовить к осенне-зимнему периоду к 15 сентября.

АО "Теплоэнерго" традиционно продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Будут задействованы отработанные системы подачи тепла, которые позволяют перераспределять нагрузку с помощью резервных схем подачи теплоносителя.

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Теги:
Теплоэнерго
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