Нижегородское "Теплоэнерго" завершило плановые испытания на всех сетях в рамках подготовки к отопительному сезону

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Все теплосети нижегородского АО "Теплоэнерго" прошли плановые испытания в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе предприятия.
Более 1700 км теплосетей (100%) в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" прошли плановые испытания на плотность и прочность в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. Профилактические ремонты оборудования завершены на 106 котельных (93%) и 136 центральных теплопунктах (96%).
Регламентные работы проведены и на всех трех насосных станциях предприятия. К середине августа заменены участки тепловых сетей общей протяженностью более 51 км, восстановлена и заменена теплоизоляция 3 км трубопроводов наземной прокладки и в технических подпольях домов.
Все теплоэнергетические объекты предприятия планируется полностью подготовить к осенне-зимнему периоду к 15 сентября.
АО "Теплоэнерго" традиционно продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Будут задействованы отработанные системы подачи тепла, которые позволяют перераспределять нагрузку с помощью резервных схем подачи теплоносителя.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+