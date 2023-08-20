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Экономика

Три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области

22 августа 2023 15:06  [88] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области - в Спасском, Павловском и Княгининском районах.

Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, на заседании комитета по АПК депутаты обсудили региональный проект "Агрошкола", а также создание специализированных "аграрных" классов в образовательных учреждениях региона.

Так, за 2022-2023 учебный год "аграрные" классы появились в 27 общеобразовательных организациях из 17 муниципальных образований Нижегородской области, в них обучается 748 школьников.

Председатель профильного комитета АПК ЗСНО Александр Ефремцев отметил, что подход к созданию данной учебной системы очень серьезный.

По сути, речь идет о подготовке будущих специалистов сельского хозяйства, начиная уже со школы.

Ученики в рамках обучения в "аграрном" классе посещают различные производства АПК, профильные вузы региона.

В текущем году "аграрный" класс принял участие в сельскохозяйственной выставке "День поля 2023".

"Преподаватели в таких классах получают стимулирующие выплаты", - отметил Александр Ефремцев.

Как было отмечено в ходе заседания, в настоящее время также прорабатывается вопрос об оказании грантовой поддержки школам, реализующим программу "Аграрный класс".

Ранее сообщалось, что почти 1,1 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области.

 

 

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Теги:
АПК Законодательное собрание Образование
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