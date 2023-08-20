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Общество

Почти 8 тысяч обращений из-за нарушения прав потребителя поступило в нижегородский Роспотребнадзор в 2022 году

22 августа 2023 15:54  [41] Общество

В 2022 году в нижегородский Роспотребнадзор поступило 7971 обращение потребителей, связанное с нарушением их прав. Такие данные были озвучены на заседании комитета нижегородского Заксобрания по экономике, которое прошло 22 августа.

Региональный Минпром представил депутатам информацию о ходе реализации в 2022 году государственной программы "Обеспечение защиты прав потребителей в Нижегородской области".

Всего в прошлом году на реализацию мероприятий программы было направлено 3 млн 484,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 2 млн 892,9 тыс. рублей.

Так, региональным минпромом выпускались тематические программы на региональном телевидении, изготавливались и распространяясь памятки, были организованы обучающие семинары для предпринимателей, а также представителей администраций городских и муниципальных округов. Кроме того, в 2022 году были проведены свыше 17 тысяч бесплатных консультаций для всех категорий граждан, организована работа 105 горячих линий по защите прав потребителей, проводились просветительские мероприятия по вопросам защиты прав потребителей для школьников.

Управление Роспотребнадзора участвовало в 463 судебных процессах, подготавливая заключения по делам в целях защиты прав потребителей, их число выросло на 11,2% в сравнении с 2021 годом.

Также от нижегородского Роспотребнадзора было подано 83 исковых заявления в защиту прав и законных интересов потребителей. Были рассмотрены и удовлетворены 66 исковых заявлений. В результате в судебной защите потребителям присуждены денежные средства в сумме почти 37 млн рублей, в том числе компенсация морального вреда составила 1,7 млн рублей.

"Одна из главных целей реализации этой программы – дать возможность жителям Нижегородской области узнать о своих правах и научиться их отстаивать в юридической плоскости. Тот факт, что из почти 8 тысяч обращений только около 400 дошло до судов, говорит о том, что люди знают свои права и решают многие возникающие вопросы в досудебном порядке", - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вынес предостережение Wildberries за взимание платы с покупателей за возврат брака.

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Теги:
Законодательное собрание Роспотребнадзор экономика
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