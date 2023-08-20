Сквер 65-летия Победы около нижегородской гимназии №53 открылся после ремонта по ФКГС Общество

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Сквер 65-летия Победы около гимназии №53 открылся в Советском районе Нижнего Новгорода после ремонта по нацпроекту ФКГС. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных сетях.

Мэр напомнил, что три года назад в данном сквере уже выполнялась первая очередь работ по нацпроекту.

"Высадили сосны, кизильник, поставили интересные лавочки и качели, заработал фонтан с подсветкой. В прошлом году жители вновь проголосовали за дальнейшее благоустройство сквера. Проектировщики учли, что сквер находится вблизи гимназии, поэтому там появилась спортивная и две детских площадки, новые деревья, лавочки", - отметил Юрий Шалабаев.

Глава администрации Советского района Александр Иванов рассказал, что в сквере высадили более 300 деревьев и кустарников, обновили дорожки, поставили новые скамейки и урны. "По поручению главы города Юрия Шалабаева все территории, которые у нас благоустраиваются, мы берем под ежедневный контроль в части содержания, обслуживания и гарантийных обязательств подрядчика", - добавил он.

Подрядчик дает гарантию 5 лет на выполненные работы. В сквере заменили мощение на площади 1 800 кв.м., сделали более 6000 кв.м. новых газонов, на площадках постелили резиновое покрытие.

Местные жители положительно оценили благоустройство данного общественного пространства. Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде по проекту ФКГС запланировано благоустройство 30 пространств.

Ранее "Детский" сквер открылся в квартале на улице Бусыгина в Автозаводском районе.