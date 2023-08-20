Фото: НИА “Нижний Новгород”
Новый поезд станет курсировать из Нижнего Новгорода в Москву с 24 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, договоренность о запуске нового состава РЖД была достигнута вместе с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским.
По согласованию с РЖД уже с 24 августа поезд "Нижегородец" станет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:43 и прибывать в Москву в 22:08.
В обратном направлении состав будет уходить из Москвы в 9:05 с прибытием в Нижний Новгород в 13:57.
"Такое расписание пока запланировано не на каждый день. Билеты уже в продаже. Отличная альтернатива существующим рейсам!", -подчеркнул Глеб Никитин.
Он также добавил, что решается вопрос с пуском на данном маршруте двухэтажных вагонов.
Ранее сообщалось, что туристический ретропоезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом.
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