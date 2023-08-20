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Общество

Новый поезд станет курсировать из Нижнего Новгорода в Москву с 24 августа

23 августа 2023 09:23  [122] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Новый поезд станет курсировать из Нижнего Новгорода в Москву с 24 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, договоренность о запуске нового состава РЖД была достигнута вместе с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским.

По согласованию с РЖД уже с 24 августа поезд "Нижегородец" станет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:43 и прибывать в Москву в 22:08.

В обратном направлении состав будет уходить из Москвы в 9:05 с прибытием в Нижний Новгород в 13:57.

"Такое расписание пока запланировано не на каждый день. Билеты уже в продаже. Отличная альтернатива существующим рейсам!",  -подчеркнул Глеб Никитин.

Он также добавил, что решается вопрос с пуском на данном маршруте двухэтажных вагонов.

Ранее сообщалось, что туристический ретропоезд начнет курсировать между Нижним Новгородом и Арзамасом.

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Теги:
ГЖД Глеб Никитин
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