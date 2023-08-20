Лысковский пивоваренный завод стал 232-м нижегородским участником нацпроекта Производительность труда"

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Лысковский пивоваренный завод стал 232-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области, сообщили в министерстве промышленности региона.
Предприятие специализируется на производстве пива и безалкогольных напитков на натуральном сырье.
Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).
"Это второе предприятие в Лысковском муниципальном округе, которое стало начало внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта. Эксперты РЦК будут работать в компании в течение полугода. За это время они проанализируют предприятие, выберут пилотный участок и скорректируют его работу с помощью инструментов бережливого производства. На предприятиях, где уже завершился этот процесс, выработка выросла в среднем на 40 процентов", – рассказал министр промышленности, торговли, предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК проведут обучение сотрудников, чтобы впоследствии предприятие могло самостоятельно внедрять производственную систему на всех участках.
Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Ранее сообщалось, что дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту.
Напомним также, что выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту
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