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Бизнес

Лысковский пивоваренный завод стал 232-м нижегородским участником нацпроекта Производительность труда"

23 августа 2023 09:42  [89] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Лысковский пивоваренный завод стал 232-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области, сообщили в министерстве промышленности региона.

Предприятие специализируется на производстве пива и безалкогольных напитков на натуральном сырье.

Внедрять бережливые технологии в компании будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

"Это второе предприятие в Лысковском муниципальном округе, которое стало начало внедрять бережливые технологии в рамках нацпроекта. Эксперты РЦК будут работать в компании в течение полугода. За это время они проанализируют предприятие, выберут пилотный участок и скорректируют его работу с помощью инструментов бережливого производства. На предприятиях, где уже завершился этот процесс, выработка выросла в среднем на 40 процентов", – рассказал министр промышленности, торговли, предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК проведут обучение сотрудников, чтобы впоследствии предприятие могло самостоятельно внедрять производственную систему на всех участках.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что дзержинский производитель порошков карбонильного железа увеличил выработку на 10% благодаря нацпроекту.

Напомним также, что выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту

 

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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